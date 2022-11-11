明年即將迎來兔年，明年運勢將會陸續的影響生活，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專表示屬鼠的人在兔年將會是非口舌之年，與家中長輩孩童相處上容易溝通不良，導致相處不和睦，事業方面會遇到波折是非，特別要注意小人扯後腿和抹黑，小心揹黑鍋無法翻身，財運方面則需腳踏實地靠自己努力賺取，不要靠旁人賺取錢財，會陷入麻煩之中，而健康方面需做定期檢查，避免小毛病累積久了不好治癒。

艾菲爾表示，明年事業和財運都諸事不順情況下，屬鼠的人在兔年有紅鸞星加持下，脫單、結婚、桃花、婚姻在明年都會非常旺，單身者需注意雖桃花多，但是因咸池星的關係爛桃花很多，需多相處多打聽對方，才不會讓自己受傷，已婚者則要自重，不能因新鮮感而受到誘惑。以下為艾菲爾對生肖鼠明年事業、財運、感情、健康運勢所做的詳細解說。

▍【整體運勢】

屬兔與屬鼠相刑，代表家中長幼容易出現嫌隙，溝通不良，容易吵架，導致親子相處不和睦，家庭成員糾紛多，家中的長輩將帶給許多無形及有形的壓力，而在自身在高壓的環境下，脾氣也相對變得比較暴躁，無形之中增加人際關係紛擾、生活中是非瑣事不斷，嚴重的甚至涉及官非，各種不順令生肖鼠感到疲於奔命、應接不暇，好在，有福德星相助，明年貴人不少，遇到困難都能化險為夷。

▍【事業運勢】

明年的生肖鼠事業容易遇到口舌、小人扯後腿、抹黑，導致難逃背黑鍋的窘況，一時也無法翻身，同事、或同業惡性競爭的狀況也層出不窮，建議在職場上保持低調，做好自己本分內的事情，避免鋒芒太露，成為有心人的目標，所幸，生肖鼠的職場事業能有天德星為你逢凶化吉，可以避掉不少公司內的紛爭，簽署文書或合約時，務必注意條文是否有不詳盡之處，稍有不慎可能簽不成合約甚至是惹官非上身，與異性職場同事也要保持距離，避免落入不必要的糾紛裡。

▍【財運運勢】

明年生肖鼠的財運必須靠自己努力爭取，先要付出勞力，才會有相對應的報酬，不要想靠旁門左道發家致富，那只會讓生肖鼠陷入無底洞，能者多勞，當付出的越多，成就越高，自己的內心就會感到富足，先求穩再求好，不要想一步登天，累積自己的成就，能屈能伸，最後豐收的果實一定比別人的大顆。

▍【感情運勢】

明年生肖鼠的感情運勢有紅鸞星加持，咸池星攪水，兩顆星有點互相矛盾的關係，紅鸞星對脫單、結婚、桃花、婚姻都非常有助力，目前有穩定對象的人，感情能更進一步，如果有打算結婚的人，就能順利地走進人生的第二階段，目前還單身的人就要注意了，桃花雖多，但是因咸池星的關係，爛桃花、桃花劫頻繁，所以剛認識新的朋友不要一股腦就投入，多相處、多探聽對方的為人，最好也多認識對方的朋友圈，並留意自身的安全，已經結婚的人要把持住自己的心，對家庭忠誠，對另一半上心，不要因為一時的新鮮感而受外界誘惑，很有可能搞砸自己原本幸福美滿的婚姻。

▍【健康運勢】

明年生肖鼠的健康受到凶星困擾，是身體比較虛弱的時候，須留意身體狀況，避免小毛病累積久了不好治癒，造成心情低落而演變成情緒障礙，可以在今年年底前預約健康檢查，並從事使心情愉快的活動，出門在外注意人身安全、避開偏遠地區、人多吵雜之處，使用刀具、鋒利物品要留心，捐血洗牙可以避開血光之災，同時注意家中長輩健康。