新北市消防局第五救災救護大隊今在隆恩消防分隊舉行「彭成龍議員建議款爭取災情勘查車典禮」，新北市土樹三鶯議員候選人彭一書表示，他加入土城義消清水分隊，擔任副小隊長，從實際救災救火的過程中，有感消防勤務多元，深知消防弟兄的辛苦，希望繼承父親彭成龍的精神外，也秉持「消防不足的我來扛、出身消防挺消防」的初衷，為消防人員爭取更多福利。

彭一書表示，他擔任義消期間，曾多次與父親聊到設備缺乏的狀況，因此獲得支持，在議會大力協助消防局爭取購置相關救災的設備，今天捐贈災情勘查車，除了平常可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務外，遇到重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材，馳赴災區救援，充實土樹三鶯區在地救災能量。

彭一書強調，他長期擔任義消，深知消防弟兄的辛苦，過去救援時也曾碰上裝備不足的困境，未來若有機會前進議會，將會為消防人員爭取更多的福利與妥善的照顧，希望能夠充實消防弟兄的裝備與救災資源，讓每次的救災工作都無後顧之憂。

彭一書說，他希望繼續傳承父親的服務熱忱，全力為民眾服務，除了大家關心的防災及救災安全外，也規畫八大面向的政見，從顧好教育、幫助青年、照護長者到打破交通瓶頸，他過去20年都深耕在地方，因此了解市政問題，盼民眾給予機會，讓他前進議會。