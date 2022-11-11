沈慧虹、林智堅11日在市議員施乃如、鄭美娟、曾資程、李妍慧、劉康彥、陳建名，議員候選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜陪同下到新竹動物園拜票，蔡英文總統帶著喉糖驚喜現身。（王惠慧攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹11日與前新竹市長林智堅合體車掃，蔡英文總統臨時帶著喉糖到新竹動物園探班，短暫停留不到7分鐘就離開，沈慧虹也回贈總統新竹有名的米粉和潤餅。蔡英文說，選舉進到緊鑼密鼓的階段，新竹隊這幾天掃街很辛苦，聽聞沈慧虹燒聲才帶著喉糖來看看大家，為大家加油。

沈慧虹、林智堅11日在市議員施乃如、鄭美娟、曾資程、李妍慧、劉康彥、陳建名，議員候選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜陪同下到新竹動物園拜票。沈慧虹競總11日上午臨時通知蔡英文將來探班，蔡英文約在11點半左右抵達新竹動物園，快閃停留短暫不到7分鐘就離開。

蔡英文說，沈慧虹、林智堅，還有一起要打拼的民進黨市議員候選人，大家都辛苦了，知道這幾天，選舉進入到緊鑼密鼓的階段，尤其是還要掃街，她說「掃街真的很重要」，不過也很辛苦，因為剛好路過新竹，所以想要來探視一下。

蔡英文也環視了一下所有的候選人，笑說看起來「大家都有被操過的樣子」，不過精神看起來也都很好，她也勉勵「新竹隊」要繼續加油。隨後蔡英文也拿出探班小物，她說因為前幾天聽到沈慧虹有點「燒聲」，所以準備自己平常吃的喉糖，為沈慧虹加油。

沈慧虹則說「九降風來、米粉最讚」，接近中午時間，也為總統準備了米粉還有總統最愛的潤餅，她說蔡英文給新竹市最多資源的總統，支持許多公共建設的經費，她要感謝蔡英文的愛護和支持，讓新竹市民都能安心光榮繼續過好生活。

林智堅表示，今早一打開臉書，就看見蔡總統在8年前的今天，同樣來到新竹替他站台和車掃，而今天總統恰巧在行程中，順道過來新竹幫沈慧虹加油，他覺得十分驚喜與感動。

林智堅也強調，8年來的轉變有目共睹，絕不會因選舉被抹煞，就好比身後的動物園，林智堅說，「紛擾會過去，建設會留下」，也拜託所有市民集中選票，支持正派、會做事、有經驗的沈慧虹。

九合一選舉新竹市民進黨沈慧虹蔡英文喉糖探班