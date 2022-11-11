親綠網紅館長陳之漢落淚自爆，疑因批評民進黨，所經營的健身房遭查稅，行政院回應僅為工商普查。中廣董事長趙少康今質疑，工商普查是5年一次，還抽樣，怎麼都搞到他？當事人當然會擔心會不會行普查之名行迫害之實？

趙少康說，館長大部分罵國民黨，偶爾罵罵民進黨，查稅事發後卻是質疑民進黨，這就是因為民進黨執政有讓人不放心的地方，讓人恐怖，連館長都會怕；若連館長都敢查，一般小民嚇死了，這就是寒蟬效應。