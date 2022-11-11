為保障弱勢民眾與國小學生健康，將擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(11)日宣布，為保障弱勢民眾與國小學生健康，將擴大發放低收入戶與中低收入戶及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑，預估約有180萬人受惠。指揮官王必勝表示，國小學生部分，將在11月21日前配發至各校，至於低收入戶和中低收入戶方面，會依據縣市政府造冊數量劑送至公所，原則上在本月底前發放，再由各縣市開放領取。

指揮中心說明，國小學生發放免費家用抗原快篩試劑對象為111學年度在學的學生，家用快篩試劑將直接配送至學校，由學校發放給學生。至於低收入戶及中低收入戶，則依縣市政府提供名冊計算所需家用快篩試劑數量，寄送至縣市政府社會局/公所，由該等單位協助發放。

指揮中心指出，此次發放之家用快篩試劑，為額外提供之免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩試劑的學生與低收入戶及中低收入戶，仍可再免費領取此次家用快篩試劑。

指揮中心進一步說明，此次家用快篩試劑需經分裝、理貨及物流配送等作業，除配送點逾3,200處外，且適逢今(2022)年11月26日地方選舉活動及投票期程，預計11月21日前全數可配達各國小學校並開始配發；至於各縣市政府社會局/公所，低收入戶及中低收入戶民眾可領取時間，則依地方政府安排，至遲在11月底前可以開始領取。

指揮中心提醒，此次免費發放國小學生家用快篩試劑之配發數量充足，學校發放給學生後若有剩餘，得併入學校原有家用快篩試劑備存量，並依照相關原則管理使用。另低收入戶及中低收入戶部分，家用快篩試劑發放後倘有剩餘數，則留供縣市政府第一線防疫使用。