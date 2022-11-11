九合一選舉進入倒數，新北市長侯友宜請假投入選戰。侯友宜昨(10)日在臉書邀新北市的好朋友，接下來見到他，都歡迎一起比出勝利手勢，「我們一起說YA！」

侯友宜昨(10)日在臉書提到，他是菜市場長大的囝仔，只要到菜市場就有一種回到家的感動。昨天也是侯友宜正式請假投入選戰的第一天，他來到蘆洲市場，握起一雙雙手，侯友宜感性表示，「從感情最濃厚的、人情味最緊密的好所在出發，和大家作夥好好拚！」

侯友宜也表示，新北市的好朋友，接下來見到他，都歡迎一起比出勝利手勢，「我們一起說YA！」

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