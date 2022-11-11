車上載著兩位女生一起參加金馬影展活動。她們還只是第一次見面，卻因為聊起昨晚飯局同樣都吃了大閘蟹，兩個女人越聊越津津有味。
當司機的我聽得饞的，真他媽氣死我了。
沒關係，妳們用吃的、我只好用寫的，妳們吃起來美味，我用寫的未必不值得回味。
我想世界上最簡單的料理就是大閘蟹了，清蒸就是對它的最高讚美。
唯一能與清蒸相提並論的只有金門的高粱嗆蟹（多用抱卵母花蟹），除此之外的料理都是異教、都是褻瀆，都是普丁揮兵烏克蘭，必須起身抗衡。
吃一隻拿一隻，怕涼，所以要從蟹腿吃起。蟹蓋尚可略為保溫，蟹腿若放在最後涼透了才吃，會失去彈性，像嚼鼻屎。
掀蟹蓋的一刻最愉悅，那壯闊場面如同一部電影片名《滿城盡帶黃金甲》。
吃蟹的當下必須非常專注，蟹是目光下唯一的主角。
吃蟹也可能是我吃飯時最安靜的時刻；不開電視、不碰手機，如有客同桌也無話可說。必須心無旁騖的、凝神靜氣的卸載它、支解它。
這一刻，秋天就全都攤在這裡了，沉甸甸、金碧輝煌、情深意重。
七手八腳的吃蟹動作，根本就像一場小步圓舞曲的指揮家，永遠只在最舒適的秋天演出。
直到表演結束，最後心滿意足，每個人都可能開心自在地來一句上海話。
蟹蟹儂。
作者為文學奬得主
照片來源：作者提供。
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