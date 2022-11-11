交通局於大興西路三段380巷與國際路二段475巷口新設號誌。（桃園市交通提供／陳夢茹桃園傳真）

為改善南桃園交流道長期交通壅塞、減少匝道口前交織衝突，桃園市交通局於2月在尖峰時段將機車導引行駛大興西路三段380巷，7月則透過新式「彩色指引標線」將行車動線指引、尖峰時段汽機車分流管制再進化，今天再宣布12月初將實施全時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷，盼徹底落實分流。

交通局表示，南桃園交流道因緊鄰中路重劃區，加上近年來往返雙北通勤的上班族大幅成長，使得桃園區大興西路三段與國際路二段口原有交通管制措施難以滿足現況車流，因此市府透過推動「道路分流管理」措施以減少交通事故。2月25日起大興西路三段（往中壢）正式實施尖峰時段早上6點至8點半、下午5點至6點半，機慢車需改道行駛大興西路三段380巷，為顧及機慢車改善行駛大興西路380巷，市府也在涵洞口增設號誌管制。

不僅如此，交通局更率全國首創推出新式「彩色指引標線」，將行車動線指引、尖峰時段汽機車分流管制等措施再進化，交通局近期派員至現場觀察匝道前的交織頻繁次數已日益減少，不少駕駛人給予正向回饋，認為彩色指引標線更能夠讓用路人準確地駛入應遵行的車道，除了能減少違規外，也能有效提升路口紓解效率，經調查數據顯示，尖峰時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷比例已高達97％，分流效果佳。

交通局今天再度宣布，12月初將實施全時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷，未來更有預計要擴大至平鎮新屋交流道中壢往新屋方向的民族路段分階段實施「彩色指引標線」分流管制。局長劉慶豐說明，南桃園交流道周邊交通改善計畫將分階段完成，屆時會蒐集車流運作情形，整合出整體改善的成效，感謝汽機車用路人改善期間的配合，也要再次呼籲用路人遵循現場標誌標線指示，提早分流行駛，共同維護行車安全。