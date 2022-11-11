安馳(3528)前三季營收為49.3億元，年成長2.7%，稅後淨利為2.5億元，較去年同期成長12.6%，每股稅後盈餘(EPS)3.8元，獲利及EPS皆創歷年同期新高。

新冠疫情驅使各產業加速完成數位轉型，推動客戶對工控自動化設備及高速視訊傳輸需求大增。安馳表示，公司積極拓展高階整合方案出貨量，優化產品組合，ADI與Xilinx原廠晶片持續供不應求以及美元匯率升值，擴大產品價差，帶動前三季獲利成長超越營收成長幅度，其中前三季毛利率較去年同期增加6個百分點達17%，推升稅後淨利達2.5億元，較去年同期成長12.6%，為歷年同期新高表現。

安馳ADI代理線除了人工智慧物聯網(AIoT)、智能檢測及遠端監控等整合方案出貨量續增長，今年亦切入儲能、5G通訊測試、智慧工廠監控系統，及國防相位雷達等新市場。Xilinx新產品Kria自適應系統模組SOM(System on module)，成功切入端點運算應用(Edge Deployment)市場，應用於智能監控、機器視覺、工業安全等範疇，公司更新拓展Maxim、LIPS等代理產品線。隨ADI及Xilinx高階整合方案出貨量成長，以及結合新產品線的綜效逐漸發酵，將可望同步挹注整體營收及獲利表現。

安馳進一步表示，目前自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品訂單與出貨量穩健成長，公司將持續致力於產品升級，提升高整合度智慧製造方案的比重，聚焦5G傳輸、雲端與邊緣運算，以及人工智慧物聯網(AIoT)等三大主流應用市場，並持續開發利基型的高階應用方案，拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，維持公司中長期穩健發展動能。

此外，受惠國防航太、基因定序設備等Xilinx代理線高階利基產品的出貨量成長，彌補半導體相關訂單因原廠晶片缺貨遞延出貨影響，累計前10月營收達54.3億，與去年同期持平。