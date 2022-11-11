高端10月回應陸資爭議的新聞稿，今天被爆料已經悄悄下架，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營質疑，因透露太多衛福部不想看到的資訊，遭施壓才趕緊下架。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今回應，「沒有和他們（高端）聯絡，也沒有討論任何有關的事情，很肯定和衛福部無關，無關」。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲今日指出，日前高端疫苗2期臨床試驗被爆出竟是委託有陸資背景的「丘以思」公司來執行，受試者甚至包括前副總統陳建仁等的資料也在其中，引發外界的關注與質疑。高端在10月25日的新聞稿中證實，2020年11月丘以思就已開始為高端處理臨床試驗數據收集分析。

丘以思雖原本是國內公司，但2014年由美商Clinipace併購，2021年4月與上海的締脈公司dMed Global合併，2022年10月更名為現在的康締亞(Caidya)。黃子哲表示，疾管署是在2021年5月28日與高端簽約，採購前1個月丘以思就已變成陸資。

黃子哲說，高端10月25日回應陸資爭議的新聞稿竟然平白無故的消失，他懷疑是不是新聞稿透露太多衛福部不想看到的資訊，甚至是未來司法上、行政調查上的鐵證，所以趕緊下架。

對此，王必勝今日回應，我不知道下架什麼，我們不像蔣萬安團隊天天盯著高端，這個狀況我不清楚，「他（高端）東西下架也沒有跟我講，我也不確定這個事情，「但是我可以確定的是，我們沒有和他們討論，沒有和他們聯絡，也沒有討論任何有關的事情，很肯定和衛福部無關，無關」。

指揮中心發言人莊人祥隨後表示，高端10月25日的新聞稿，疑似只是從「最新消息」頁面，變成「澄清新聞」頁面，應屬烏龍一場。