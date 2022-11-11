年底選舉選戰白熱化，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天在臉書貼出與前行政院長孫運璿合照，遭解讀搶攻藍營選票。國民黨台北市長候選人蔣萬安回應，孫對於台灣相關建設有目共睹，盼北市未來治理能秉持孫運璿的精神。

蔣萬安今天下午前往南機場樂活園地與長輩共餐，媒體聯訪時，被問起黃珊珊貼出與孫運璿合照，搶攻藍營選票，蔣萬安說，孫運璿一直是大家記憶裡面，不分黨派都非常感念的前輩，孫對於台灣相關建設、這片土地貢獻都有目共睹。

蔣萬安表示，希望未來台北市的治理也能夠持續秉持孫運璿這樣的精神和理念。