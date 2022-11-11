近日，大陸狗仔動作頻頻，爆出不少知名藝人的緋聞八卦。前兩日《攝影劉大錘》便在微博釋出消息，指出將爆料「三字男流量」的消息。今（11）日揭曉是29歲白敬亭，與大4歲女星宋軼的戀情。

大陸男星白敬亭過去在電視劇《開端》飾演聰明又熱血的「肖鶴雲」，成功拿下熱播陸劇「角色指數榜」的冠軍寶座，此外，他在綜藝上表現也相當精采，在《明星大偵探》中逗趣闖關表現，讓他備受不少粉絲喜愛，也讓不少人相當關心他的感情生活。過去就有爆料指出與同綜藝節目女星楊超越的緋聞，然而兩人對此皆未做回應，粉絲也難以接受有關兩人在一起的傳聞。時至今（11）日，微博博主《攝影劉大錘》曬出影片，在微博上公開爆料白敬亭的戀情，指出他正在與大4歲的女星宋軼交往中。

白敬亭與宋軼兩人近日合作古裝劇《長風渡》，疑似因戲生情。狗仔聲稱拍到白敬亭帶著宋軼在男方爸媽家一起吃飯，並且飯後兩人還一起回到白敬亭的別墅。此外，從狗仔曬出的影片中可見兩人戴著帽子、口罩，遮得相當嚴實，多次出現在地下停車場中，而在一旁幫忙搬東西的男子，疑似是白敬亭的父親，因此，狗仔指出兩人應是已經見過父母，還同居一段時間了。

消息一出，在相當短的時間引發網友熱議，相關話題霸佔熱搜榜前段排名。對此，網友們在底下爭相留言，表示「兩人看起來也太配了吧」、「這門親事我同意了」、「尊重祝福。」更有白敬亭粉絲曬出兩人戀愛前兆，指出戀情早就有跡可循。