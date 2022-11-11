潤泰集團總裁尹衍樑今(11)日獲選為工研院院士，他在致詞時表示，營建工程是最感興趣的工作，將傳統產業的營建業高科技化，一直是他的興趣及努力目標，獲頒院士。深感光榮獲頒院士，未來將持續朝永續發展、節能減碳，促進人類福祉。

工研院院士遴選條件是「須具有產業管理或科技研的發實務之經歷，在技術創新及其產業化有卓越成就，並對國家產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻」。身兼唐獎教育基金會創辦人的尹衍樑，是少數兼具產業管理發展及科技技研發實力的企業家，他也成為在營建業領域首位獲獎的工研院院士。

尹衍樑指出，非常樂意將所發明的21項營建專利免費釋放給外界使用，充分達到智慧共享造福民生。將來也會持續協助台灣高科技產業興建又快又好的廠房設施。

唐獎教育基金會提到，尹衍樑長期致力科技創新發展，迄今在兩岸、美國、日本、歐盟及英國等19國共榮獲全球專利共650多件。

唐獎教育基金會指出，以工程專業享譽國際的尹衍樑，所獲的學術榮譽和獎項不勝枚舉，包括美國土木工程師學會頒贈的亨利·米歇爾企業研究發展獎、美東華人學術聯誼會傑出科技創新終身成就獎、俄羅斯工程院頒贈「工程榮譽」勛章、俄羅斯工程院院士，以及我國行政院工程會工程專業獎章、經濟部創作發明獎創作獎營建業首座金牌、台大工學院「傑出企業家講座」。2019年更獲得美國國家發明學院NAI院士及俄羅斯國家科學院西伯利亞分院所頒最高等榮譽博士。

工研院董事長李世光說，尹衍樑院士雖然是文科出身，但不只成為台大土木系第一位兼任教授，更有幾百個專利，是台灣鋼筋製造技術的創新者，是「標準的斜槓壯年」。