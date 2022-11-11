羅志祥明晚（12日）將在高雄巨蛋舉辦演唱會，上萬張門票於開賣日當天隨即完售，許多沒買到票的粉絲不斷敲碗求票，主辦單位今趁他開唱前夕送來好消息，將釋放演唱會零星票券，表示：「舞台搭設完成後，開放部分原擔憂的視線不良座位區域，請敲碗粉絲密切注意寬宏售票。」

此外，出道15年的郭靜也將於明晚在台北國際會議中心舉辦「2022郭靜 So Lucky ! 演唱會」，超過3000張票券幾近完售，主辦單位今同樣釋放少量票券，請歌迷把握最後搶票機會。2場演唱會購票可查寬宏售票系統。