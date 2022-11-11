一名北部大企業董事長帶著員工與賓客餐敘，因就後要求公司下屬載他回公司但因他的千萬賓利轎車座車太高檔無人敢開，公司女法務小美自告奮勇開車，遭董事長強抓著方向盤逼她開進汽車旅館，事後遭壓在床上摸胸企圖性侵，幸好女方早有警覺傳訊向特助及董事長女兒求救，法官依強制性交未遂罪判2年徒刑。可上訴。

根據判決書，在該公司擔任法務的小美，在109年6月間某日中午，陪董事長與公司賓客聚餐，因為董事長喝了酒，於是先要司機兼特助開車載賓客離去，接著找同事開車載他回去，但其他同事紛紛表示不會開賓利車，她就自告奮勇要載董事長。

但回到公司後，董事長一直說要講公事不願下車，她只好說去其他地方談，但到了幾個地方董事長還是不願下車，表示「今天好好放鬆要去唱歌」，之後要她開車進入汽車旅館，小美拒絕說「我不要、不可以」，董事長立刻抓住方向盤要她轉進去，她擔心出車禍，只好開進汽車旅館，還強制按下熄火鍵。

小美心生警覺，以LINE傳送位置給特助「快來救我」，也有傳訊息給董事長女兒，接著董事長就強制關上車庫門，並要與她進入房間，載聊了一段自己感情事後，董事長就將她壓在床上並掐脖，小美不斷反抗，後來她女兒打電話來，對方還手邊講話邊摸她胸部，並持續壓她在床上並說「我讓妳起來，但妳要給我親一下」，在小美百般拒絕下，董事長才說要離開，小美不甘受辱事後提告。

董事長出庭時否認性侵，辯稱僅是約她喝咖啡，因為沒有找到咖啡廳，且強調去汽車旅館可以上廁所、唱歌跟喝咖啡，因當時她正在追求對方，也詢問小美要不要當他女友，絕對沒有性侵她的想法。

法官調查，發現案發時小美曾傳訊給特助及董事長女兒，訊息包括「快來救我」、「102」、「快找人把董事長叫回去」，且兩人也證稱小美事發後有情緒低落和提離職等情，認定確有侵犯情事。

法官審酌董事長為求自己性慾之滿足，利用小美為其員工，於上班時間要求女方駕車載其至汽車旅館，欲對小美為性交行為，雖未得逞，帶否認犯行，惡性重大，依強制性交未遂罪判2年徒刑。可上訴。