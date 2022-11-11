美女主播劉芯彤有著絕佳氣質、流利口條，常在社群分享日常及談論時事議題，獨特見解累積一票粉絲，沒想到稍早卻驚爆婚姻全是假象，更表示一度吵到差點要離婚，立刻引起網友議論。

劉芯彤表示很多人都覺得她和老公婚姻生活相當美好，但她表示其實全都是假象，夫妻倆還是會吵架，她舉例像是新婚第一年，吵到差點要離婚，第二年，吵到差點要叫救護車，第三年吵到老公開車出去散心，最後擔心他會出事，甚至開車到處尋找他的蹤影，結果到第四年吵完架後，根本連老公去哪都懶得找。

不過如今已是老夫老妻狀態，劉芯彤表示現在吵完架時，老公還會很貼心餵食她，而自己只要飽餐一頓後氣消沒事，接著強調：「所以說，夫妻相處，吃飽很重要，吃飽很多事情都可以不計較」，接著更搞笑表示：「我說的麵不是你們想的麵！！！！（還是其實我們想的是同一種）」。

對此，網友紛紛留言：「我懷疑你在開車，但是我沒有證據」、「其實大家想的都是同一種，吃飽就沒事了」、「跟大米在一起久之後，開車功力也越來越好了」、「如果一碗麵不能解決，那就再來一碗」、「抱歉那一瞬間，我真的有點想歪了」、「下麵吃完應該沒力氣再吵了，只會唷唷叫」、「我聽到解釋後開始想歪了」、「眾所周知，在床尾下麵特別好吃」。