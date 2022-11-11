台中市市長盧秀燕上任後力推「雙十公車」政策，市民乘車10公里免費，超過10公里只要10元。盧表示，很多市民都很喜歡這項政策，這也是她自豪的「燕子政績」，現在已經有150萬人綁定；此政策的理念，就是要降低上學、上班、就醫、採購所造成的無形阻礙，對偏遠地區的市民也比較公平。
盧秀燕今（11）日在臉書發文表示，她推出雙十公車的政策，市民乘車10公里免費，超過10公里只要10元。很多市民都很喜歡這項政策，現在已經有150萬人綁定，使用台中市限定的「雙十公車」。
盧秀燕指出，過去市民要上學、上班、就醫、採購，交通費造成了無形的阻礙。市府降低大眾運輸的費用，對偏遠地區的市民比較公平之外，更重要的是減輕市區的交通壅塞，也減少移動製造的空氣污染。盧自豪表示，有了這項「燕子政績」後，「台中市民公車坐再遠，也只要10元！」
對此，盧秀燕強調，交通是城市發展的重要基礎，交通便利帶來人潮、錢潮，台中有優質的地理位置，我們更應該發揮所長，讓城市交通更便利。市府更進一步調整公車路網，推出與雙鐵、捷運、國道客運、IBIke交織而成的幹線公車，成效顯著，帶動城市的發展。
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