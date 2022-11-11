受年輕朋友喜愛的日本零售連鎖品牌唐吉訶德(DON DON DONKI)確定進軍高雄囉！高雄市長陳其邁今(11)日在臉書提及，除了大家都愛的特色商品，還有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區。陳其邁也在留言區詢問大家「是不是已經在期待了？」引來許多網友熱烈回應。

「沒看錯！你喜歡的『唐吉訶德』要來高雄了！」陳其邁今日在臉書提到，在經發局邀請下，年輕人喜愛的日本零售連鎖品牌DON DON DONKI確定進軍高雄囉！陳其邁表示，預計112年第四季在大立百貨開設規模約千坪店鋪，重現日本門市風格。

陳其邁透露，除了大家都愛的特色商品，還有特色壽司專賣店、日式特色熟食、日本直送生鮮食品專區，「讓你不用去日本，也能體驗最新鮮、最道地的異國風情」。

陳其邁也在留言區問大家「是不是已經在期待了？」許多網友紛紛回應表示「之前許願真的有用，我好興奮啊」、「超期待的」、「感謝市長爭取！」、「真的很過份⋯⋯意圖使人不斷衝高雄」、「這是我去日本必逛的店耶！太好了高雄也要有了」、「這個很可以呀 ~市長棒棒的」、「高雄整個起飛啦」、「都想當高雄市民了，高雄沒有要放過大家的意思」。