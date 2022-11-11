聯發科(2454)高峰會今日登場，由副董事長蔡力行親自主講，他針對聯發科三大產品線手機、智慧終端裝置以及電源管理產品等發展近況、未來規劃釋看法，他強調，聯發科在5G的成功絕非「借風飛起」！

蔡力行表示，多元、具綜效的產品線佈局是聯發科穩健成長的基礎，2019年率先全球推出5G晶片，採取積極主攻的態勢，搶佔市場先機，獲得市場的成功，絕不是隨著整體業界成長而「借風飛起」。三大產品線來說，手機業務方面，聯發科擁有從入門到旗艦的完整解決方案，透過技術能力及產品佈局，營收在四年間增長了約4倍；智慧終端裝置平台產品線的業務在四年期間也增長了約1.5倍；另外，聯發科電源管理產品一直呈現成長穩定，自2015年併購了立錡，從當時的營收到現在成長超過三倍。

蔡力行表示，在手機業務方面，聯發科將持續成為行動SOC(系統單晶片)市占率的龍頭，天璣9000/9000+解決方案和最新推出的天璣9200，將持續提升旗艦市場的市佔率；智慧終端裝置平台方面，聯發科技擁有業界最廣泛的Wi-Fi產品組合，並是全球排名第一的網路和寬頻晶片領導廠商，橫跨寬頻、零售路由器、消費電子和遊戲裝置等，萬物聯網的情況下，聯發科的Wi-Fi技術將會遍及各終端裝置。此外，聯發科投入低功耗運算能力的研發，之後也將拓展至中功耗及高功耗的領域。另外，在元宇宙中沉浸式體驗的產品中，也是聯發科未來積極發展的領域；電源管理晶片方面，聯發科該業務表現出色，是行動、運算及顯示應用是領導者，之後在車用及資料中心等高端應用上也帶來新的成長契機。