新北市今日有超過250對新人預約登記，為平常的5倍，截至本日11點前，已有322對新人完成結婚登記，其中有6對是外國人，創下歷年雙11登記新高，其中有不少新人選在11時11分登記，希望湊滿11個1。（新北市民政局提供）

今年11月11日光棍節恰逢連續7個「1」，不少新人選在這日登記，希望伴侶始終如一，也盼有好兆頭。新北市今日有超過250對新人預約登記，為平常的5倍，截至本日11點前，已有322對新人完成結婚登記，其中有6對是外國人，創下歷年雙11登記新高，其中有不少新人選在11時11分登記，希望湊滿11個1。

就是要等到11點11分! 民眾搶在雙11"登記結婚"

民政局長柯慶忠表示，往年11月11日光棍節都有不少佳偶登記結婚，為了應景，各戶所設置典雅特色婚攝背板，也準備小賀禮，祝福新人永浴愛河，像是樹林戶所的「1＋1幸福雙杯」、林口戶所的「筷匙餐具組」、板橋戶所的「放閃行李吊牌」等，希望新人幸福長久保溫、快快生子，並在蜜月旅行留下難忘回憶。

由於今年日子難得，年月份都是「1」，若錯過就要再等千年，不少新人把握難得機會，提前預備求婚。板橋戶所登記的新人葉先生說，他在日本讀研究所時認識妻子，彼此興趣相投愛看棒球，又是扶倫社獎學金的學霸，交往5年後，他決定在東京台場彩虹大橋下跪求婚。

葉先生表示，他會選在今天結婚，不僅因為今天是女方生日，也是因為今天年、月日剛好是3個一、4個一，彼此約定好要一生一世、一心一意過好這輩子。

此外，今日在汐止所的林姓姐妹也選在同一天結婚登記，林姓姐妹表示，彼此僅相差一歲，從小做任何事都要一起，因此也約定好在光棍節一起結束單身，未來還可以一起慶祝結婚紀念日，展現要好交情。

民政局表示，除了戶所會在特殊日準備新婚賀禮，新北市每年也會舉辦不同主題聯合婚禮，送出多項好禮，近4年已有300對佳偶參與，未婚聯誼活動更有996位單身男女受惠，平均配對成功率達36.5％，今年更有5成成功配對，希望鼓勵民眾落腳新北。

另外，為鼓勵民眾生育，第一、二胎將有2萬元補助，今年第三胎並提高至3萬，並配合公托等婚育措施，打造「歡喜生、快樂養」的友善環境。