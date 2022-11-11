有外國媒體指稱副總統賴清德將出席今年度APEC一事，總統府發言人張惇涵今表示，該則報導並不正確，賴副總統不會出席今年APEC會議。實際上，今年度由泰國主辦的APEC「經濟領袖會議」（AELM），蔡總統已於10月20日正式宣布，由台積電創辦人張忠謀擔任我國領袖代表，第五度代表蔡總統與會。

張惇涵說，而國發會龔明鑫主委、行政院經貿談判辦公室鄧振中政委，將代表我國出席「年度部長會議」（AMM）。此外，我國的3名ABAC代表，包括：宏碁陳俊聖董事長、台灣大哥大林之晨總經理，及廣達電腦張嘉淵技術長 ，則將分別參與相關會議或對話。

張惇涵表示，蔡總統期許此次代表團，能夠傳達台灣的三個立場，並透過分享「台灣經驗」，有助於APEC會員國在區域及全球的永續發展上，做出更多的貢獻，為台灣拓展更多、更深刻的國際合作與連結。

總統宣布邀請台積電創辦人張忠謀擔任我國APEC領袖代表，期許透過分享「臺灣經驗」，向國際社會傳達臺灣願意積極貢獻，共同為促進亞太區域的穩定繁榮努力。