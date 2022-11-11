今天是111年11月11日，被認為是千年一遇的終結單身日，新竹市3區戶政事務所一早湧入不少人登記結婚，甚至特地選在11點11分登記。市府指出，截至中午12時，共97對新人登記結婚，已比平常整天多了近10倍。

31歲的陳先生與太太自幼稚園到國中都同校，大學更是同班同學，各自進入科技領域和會計工作，他早已心儀女方多年，看見對方臉書單身欄位後，積極展開追求，他說11月11日也剛好是太太生日，獻上36朵紅玫瑰求婚並完成登記，象徵一生一世、一心一意。

相差12歲的李先生與哈小姐，兩人在科學城社區大學攝影班認識並展開交往，一交往就是7年，選在這天登記是因為連續數字比較少見，也是千年難得一見的日子「很好記」，兩人更搶在11點11分時，將結婚喜訊在臉書與親友分享。

幸運在11點11分成功登記的36歲尤先生與32歲黃小姐，兩人分別住在竹市、新北市，透過網路交友認識，交往7年後決定結婚。黃小姐分享，今年1月1日臨時起意，想找特別日子登記結婚，並與長輩商討11月11日這一天，起初雙方家長覺得荒唐，好在農民曆寫「宜嫁娶」這才同意。

新竹市政府指出，為見證新人幸福時刻，3區戶政事務所以「清新、浪漫、自然」元素布置結婚專區，東區戶政所變身唯美牽手花牆、北區戶政所為浪漫暈染花鐘，香山戶政所則營造海洋自然風，提供結婚新人拍照留念，讓新人感受到新竹市滿滿祝福。