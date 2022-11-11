自行車雙雄－巨大（9921）、美利達（9914）10月營收分別年增21％、48％，雙雙創下同期新高！雙雄11日股價大噴發，其中，巨大漲幅逾5％、最高衝到233.5元；美利達漲幅也達4％、最高來到195元，目前成交量都在1,300張左右！

巨大集團10月合併營收79.39億元，年增21.56％；前十月集團合併營收高達788.21億元，年增15.18％。

巨大集團表示，代工業務因歐洲廠生產順暢，持續帶動10月出貨量與營收顯著成長；此外，巨大自有品牌在大陸內銷及歐洲也都有不錯的銷售表現。

此外，美利達受惠台灣廠高單價車種出口歐美市場數量增加，加上大陸內銷市場價量齊揚，帶動10月合併營收達33.76億元，創單月新高，年增48.4％；前十月集團合併營收297.51億元，已超越去年全年營收，年增18.8％，創下同期新高！

美利達10月集團出貨量10萬6,432台，年增46.4％，其中，台灣廠出貨量7萬2,572台，年增率高達56.5％；前十月集團出貨量達到110萬5,994台，年增10.3％。此外，美利達前十月大陸內銷市場銷量年增44.1％、銷售額年增38.5％，呈現價量齊揚。