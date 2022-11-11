九合一大選在即，依照防疫規定，確診者不能出門投票。中央流行疫情指揮中心今天說明，請國人配合投票當天防疫措施，但指揮中心或衛生單位不會提供確診名單給選務單位，亦不會在投開票所受理「違反隔離規定」的檢舉。

指揮官王必勝表示，指揮中心和中選會保持相當的聯繫，也要請國人配合。他強調，不管是指揮中心或地方衛生單位，都不會提供確診者的名單給選務單位做核對，也不會因此而不發選票。

另外王必勝指出，投票當天不會在投開票所受理「違反隔離規定」的檢舉，以維持現場秩序，而是透過地方衛生單位受理，調閱足跡後確認，再做後續處理，如果有違規就開罰。

王必勝表示，請民眾遵守相關法律規定，主要目的是保護自己也保護他人的健康和權利。他補充說明，如果懷疑他人違規外出投票，可以向衛生局做檢舉，由衛生局做後續查處，如有違反情節再做裁處，但不會在現場確認「是否為確診者」，以免造成投票秩序混亂。

王必勝表示，如果確診者違反規定出門投票，經查證屬實可罰新台幣20萬到200萬元。至於是否會不會因為檢舉量增加而導致基層工作量負荷？他表示「現在無法預測」，也許大家住在附近但不一定知道別人確診，但只要有檢舉就會受理並查證。