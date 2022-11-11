台北市長選舉電子版選舉公報出爐，國民黨台北市長候選人蔣萬安主張讓台北的人才組成各種「台北隊」，向全世界發聲，並拋出女性閣員比例提高至三分之一，打造更友善家庭的就業環境，擴大親子館功能，加強弱勢婦女支持系統。

蔣萬安的政見寫下「未來台北市政府，要服務為本，讓每位市民都能在台北安居樂業，實現自我。我要讓台北的人才，組成各種『台北隊』，向全世界發聲。用最平實的願景打造最寛廣的城市格局，我們共同打造『包容』、『互助』、『共享』、『共生』為核心值的後疫情時代新首都。」

在「好好工作」部分，蔣萬安提出「女性大舞台」，女性閣員比例提高至三分之一，推動具實質功能的友善家庭企業認證，打造更友善家庭的就業環境，擴大親子館功能，加強弱勢婦女支持系統。另有加強北北基桃交通合作平台、成立城市級投資公司、落實商圈定位與分級制度等政策。

「好好生活」部分，蔣萬安拋出「青年舞空間」，打造青少年適合練舞地點，並以台北通APP打造預約平台。且要「重振藝文風」，參考韓國「劇場一條街」打造更多展演空間。蔣萬安也推出運動換好康、毛孩最友善等主張。

至於「好好居住」部分，則有「安心孕生養」政策，減低生小孩經負擔，推出孕婦一年12次產檢愛心專車、新生兒生育獎勵加碼、提高補助托育、私幼學費費用，並提供2成社會住宅給肯生第2胎的家庭優先入住，減輕年輕爸媽經濟負擔。另有公辦都更、青銀換居政策。蔣強調，「未來四年，讓我們一起找回台北的快樂與活力」。