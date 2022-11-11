民進黨南投縣長候選人蔡培慧表示，每一次完成掃街拜票行程，她都會親自感謝所有志工，謝謝他們為了改變南投奉獻時間與體力。蔡強調，剩下16天決定南投的未來，每個人都是背負同樣的理念在拚搏，她相信「改變南投、換黨換人做看看」，這是所有南投人的期盼，懇請大家給她這個機會。

蔡培慧昨（10）日在臉書發文，刊出她90度鞠躬的照片表示，每一次完成掃街拜票行程，她都會親自感謝所有志工，謝謝大家為了「改變南投」，奉獻時間與體力，與她和所有候選人一起幫忙。

蔡培慧強調，她參選就是為了突破南投17年來停滯的問題，每個人都是背負同樣的理念在拚搏，「改變南投、換黨換人做看看」，這是南投人的期盼，剩下16天決定南投的未來。

對此，蔡培慧喊話，決定權在各位選民的選票上，拜託大家支持「慧做事」的1️號南投縣長候選人蔡培慧、1號南投市長候選人賴燕雪、16號南投縣議員候選人曾琮愷。