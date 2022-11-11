國內疫情趨緩，解封之時指日可待，高雄市的防疫旅館也功成身退，除了全面清潔消毒之外，也趁機升級館內設備。並依照高雄市政府觀光局安心旅宿的要求與規定提升服務品質及強化友善接待，已做好準備，用嶄新的面貌迎接到訪高雄的國內外旅客；目前高雄通過安心旅宿認證店家已達345家、可提供超過2萬間客房，均各具特色，以最高品質及貼心服務，讓旅客暢遊高雄。

觀光局輔導業者取得安心旅宿認證，提供旅客「安心、安全、平安」的住宿環境(高雄市觀光局提供)

老鹽埕轉型文創懷舊風銀座聚場民宿 主人邱承漢帶你走入高雄最老的商場體驗老城區(高雄市觀光局提供)

高雄市觀光局周玲妏局長表示，隨著國境開放及國旅市場更加蓬勃出遊，來高雄的旅客已大幅增加，高雄防疫旅館也全數回歸為一般旅館，除感謝這群幕後勞苦功高的防疫英雄，在疫情期間仍堅守第一線服務民眾外，現為滿足旅客住宿需求，觀光局十分重視旅館的環境衛生與服務品質，已輔導這些退場的防疫旅館均全數通過安心旅宿認證，以更優質貼心的服務回饋來高雄的旅客，能舒適安心入住，也提供旅客們「安心、安全、平安」的三安旅遊環境。

高雄英迪格酒店具高空酒吧及現代設計主題客房 迷人璀璨的夜景一覽無遺(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步說明，高雄市最後一批防疫旅館共44家，已於10月20日已全數完成防疫任務退場，回歸常態經營接待一般旅客，旅館除徹底完成全館的清潔消毒工作，觀光局並派員到場檢查並輔導旅館通過安心旅宿認證，除須檢核已完成建築物公共安全申報、消防安全申報並投保公共意外責任險外，更須持續做好館內防疫措施、公共場域及客房清消及櫃台接待，才能開始接待一般旅客，以迎接解封後的國內、外旅遊熱潮。

高雄御宿旅館集團總裁劉坤福表示，十分看好國境解封後的來台旅遊、國內旅遊團、商務客、背包客及家庭旅遊等國內外廣大旅遊商機，新進斥資1億成立集團1家可24小時都接受入住，也是首家可短宿的旅館，成為高雄旅館的新亮點，多家分館外觀也重新拉皮、內部重新整修，每間都投資經費千萬以上；樂逸文旅-棒球館執行長蔡肇洋說道，經防疫旅館榮退後，為了提供旅客最安心的住宿環境，斥資改裝，從浴缸、壁紙、地毯全部拆除換新，絕對是棒球迷們不可錯過的旅宿地點。

高雄市旅館商業同業公會理事長周文彬也表示，所經營的文賓大飯店，為了提供給旅客更高品質跟安心的住宿環境 ，整個飯店都逐步重新裝修， 除了壁紙、地毯更新外，在大廳、家具、風格上也做了很大的變化。另外不管是觀光旅館、一般旅館、民宿幾乎都在疫情間做了最大的整理、裝潢，也做到最嚴格的標準通過市府觀光局安心旅宿的規定，要讓入每一個旅客都能安心的入住並快樂的遊訪高雄。

觀光局補充，市府自今年1月起陸續辦理2022臺灣燈會、文博會、臺灣設計展等大型活動，均湧入百萬以上遊客參加，佳評如潮，並持續不斷推出多項特色活動，接著12月也將有寶來溫泉活動、高雄光之塔耶誕點燈、夢時代及義大世界跨年，都是不能錯過的活動新亮點，來高雄一整年都熱鬧好玩，熱切歡迎國內及世界各地的遊客到高雄旅遊，盡情享受專屬高雄的熱情與活力！安心旅宿業者資訊，可上高雄旅遊網安心旅宿專區查詢(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4107)。