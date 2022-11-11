MITSUI OUTLET PARK自11月11日起打造「相遇公主」主題造景。（業者提供／陳淑娥台中傳真）

MITSUI OUTLET PARK自11月11日起打造「相遇公主」主題造景，為有史以來最長110天聖誕燈飾展期。台中港店推出「奇幻繪本」，將迪士尼故事以塗鴉繪本方式創意呈現，融入海港氛圍更貼近在地；另12月24日當天舉辦「公主們與聖誕老公公閃耀遊行」，歡迎民眾共襄盛舉。

MITSUI OUTLET PARK表示，三店自11月11日至明年2月28日打造「相遇公主」主題造景，實現最美童話幻想，這是有史以來最長的110天聖誕燈飾展期，搭配現場精選迪士尼公主系列歌曲，讓來館顧客一秒重返經典。

台中港店將迪士尼故事以塗鴉繪本方式創意呈現，設施內打造一處處與海港相呼應的藍色系故事畫面，南二口前聖誕樹，頂端的公主皇冠閃閃發亮、枝枒間閃耀著象徵希望與期待的湛藍光芒；樹下巨大故事繪本，正緩緩傾訴浪漫的童話～艾莎與安娜裝置在摩天輪下，與最新打造的冰雪宮殿一起亮相。

此外，愛麗兒與小比目魚造景現身南二口後，輕靠書上與顧客欣賞海洋美景，後方茉莉公主則盯著神燈，等待神燈精靈出現實現心願；趕不及午夜12點的仙度瑞拉，在南四口上遺落下閃亮耀眼的玻璃鞋。

台中港店指出，12月24日將舉行「公主們與聖誕老公公的閃耀遊行」，邀請事先完成報名的小朋友，一起穿上迪士尼公主系列服飾，與聖誕老人上街遊行。造景期間還有迪士尼公主主題快閃店，多款公主造型絨毛收納袋、樂高城堡等500多項商品，迪士尼粉絲們別錯過；另指定期間拍照打卡有機會獲得「《冰雪奇緣2》手作系列：印章組」、消費滿額另可參加「相遇公主拍貼相片」活動，數量有限、兌完為止。