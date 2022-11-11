連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受惠疫情趨穩，2022年第三季合併營收強彈創高，帶動營運轉虧為盈、每股盈餘（EPS）2.42元，前三季同步轉盈、每股盈餘1.01元。隨著百貨周年慶活動及尾牙春節需求陸續展開，年底前預期動能持續滿檔，全年營收挑戰恢復疫情前水準。

漢來美食第三季合併營收創10.39億元新高，季增達93.39％、年增達1.51倍。營業利益0.59億元，較第二季及去年同期虧損1.58億元、1.74億元顯著轉盈，使毛利率、營益率「雙升」至41.32％、5.76％，齊登今年高點。

在營收規模創高、本業恢復獲利，配合股利收入挹注業外收益達0.57億元，雖年減7.22％、但季增達近1.22倍下，漢來美食第三季稅後淨利1.01億元，較第二季及去年同期虧損1.02億元、0.86億元大幅轉盈，每股盈餘2.42元。

累計漢來美食前三季合併營收26.13億元、年增達33.83％，為近3年同期高點。營業虧損0.44億元、但虧損幅度年減達80.55％。配合業外收益0.84億元挹注，稅後淨利0.42億元、每股盈餘1.01元，扭轉上半年每股虧損1.42元、去年同期虧損1.83元態勢。

漢來美食表示，隨著疫情趨穩帶動民眾用餐信心回升，單月營收自7月起即以雙位數幅度持續回升，且9月有月餅禮盒及名人坊主廚鄭錦富來台重量級活動加持，帶動第三季營收強彈創高，並反轉第二季受疫情升溫衝擊、以及去年同期尚處疫情降級復甦期的虧損陰霾。

由於9月比較基期墊高，漢來美食10月自結合併營收3.53億元，雖月減9.05％、仍年增達23.89％，改寫同期新高。累計前10月合併營收29.66億元、年增達32.57％，續創僅次於2019年的同期次高，持續朝挑戰疫情前業績邁進。

漢來美食表示，儘管10月較9月少了商品銷售，但隨著百貨周年慶活動陸續開跑、「來美食」APP行銷活動全力發送，及新品牌「溜溜酸菜魚」業績開紅盤推升下，營收仍改寫同期新高，配合尾牙春節需求陸續展開，預期年底前動能將持續滿檔。

漢來美食看好後續尾牙春酒商機，集團旗下品牌餐廳早鳥布署除夕年菜優惠搶客，全力搶攻除夕圍爐宴及外帶年菜餐飲需求。目前預約訂位情形熱絡，每年除夕夜一位難求的「漢來海港自助餐廳」今年開放預訂後，全台7家分店除夕當晚2輪不到1小時便搶訂一空。

而「漢來宴會廳」與「巨蛋宴會廳」將以主題之夜包裝，推出盛大的百桌除夕圍爐宴與民眾團圓過好年，預計分別席開120桌、130桌，目前預訂均逾7成。集團同步推出外帶年菜組，目標銷售上看500組，可望持續挹注營運成長動能。