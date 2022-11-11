2022選戰進入倒數，高雄市鎮港選區競爭激烈，湧言會高市議員候選人黃雍琇痛批，國民黨中央助選團副團長韓國瑜、國民黨高雄市長候選人柯志恩竟拋棄國民黨高市議員候選人陳識明，反而還替宣稱「無黨」的高市議員陳麗娜輔選，先是拋棄「市民」再拋棄「識明」，韓、陳、柯根本「欺騙高雄3人組」。

黃雍琇狠酸，韓國瑜拍攝影片替陳麗娜助選，上次選總統拋棄「市民」，這次為陳麗娜推薦則拋棄「識明」，韓國瑜、陳麗娜都是失信、惡搞高雄的政治人物，再加上柯志恩參加陳麗娜競總成立大會，也毀諾她自己強調「支持正常程序初選出線的人」這句話，「韓陳柯」根本是「欺騙高雄3人組」。

黃雍琇認為，陳麗娜和國民黨決策者早已不在意外界眼光，大喇喇透過「大咖合體」告訴選民她才是「正藍」，且柯志恩先前才說「支持正常程序初選出線的人」，如今卻挺「不正常程序出線」的陳麗娜，早已失信於民，顯現國民黨從上到下都在欺騙。

黃雍琇強調，陳麗娜過去宣稱「實質退出」國民黨，如今卻和國民黨選將共用同位「中央助選員」錄的影片，完全跟參與國民黨配票沒兩樣，且陳麗娜為了自己的選舉利益反悔交棒、毀諾參選，還在造勢舞台上讓自己的主持人說「這是謠言」，已經讓選舉蒙上「沒有是非」的陰影。

黃雍琇指出，選戰進入倒數，選舉公報即將印製完畢並準備派發，屆時選舉公報上陳麗娜黨籍欄位究竟是如她所說的「無黨」，還是依舊寫著「中國國民黨」，請大家拭目以待。