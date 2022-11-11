今年各方利空消息衝擊台股，許多民眾認為將進一步影響房市，房仲業者統計內政部買賣移轉資料以來，9次股災當年與其前後年買賣移轉量後發現，1995年中共試射飛彈、SARS、2008年金融海嘯、美中貿易戰及COVID-19這5次股災後一年的買賣移轉棟數增加，但其它4次股災後交易呈現減少，顯示股災與房市成交量並不一定正相關。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，股災之後若搭配政策利多，帶動資金動能，如SARS及COVID-19發生後股市僅短期震盪，政府推動施策促進經濟，進而刺激房市交易升高，但若景氣低迷時期長，投資人信心不足，則隔年房市表現低落。

觀察9次股災中，過半數隔年房市交易量提高，且天災發生後不僅衝擊性小，反倒讓房市成交量攀高，如最近一次為2020年COVID-19衝擊市場，當年度全年買賣移轉棟數32.6萬棟，次年棟數增加至34.8萬棟，創下8年新高紀錄。

郎美囡指出，COVID-19侵襲台灣，央行立刻降息1碼，財務槓桿有操作空間，且美國無限QE，導致市場熱錢豐沛，大量資金投入股市及房市，此外，如2003年SARS當時土增稅減半徵收刺激不動產交易，故SARS次年買賣移轉棟數高達41.8萬棟，可見政策及主要國家經濟策略影響至深，2018年美中貿易戰後讓台商及大量資金回流台灣，也帶動不動產市場的發展。

然而，若如1997年亞洲金融風暴與2000年網路泡沫，造成長時間的經濟傷害，股票市值大量蒸發，投資人受創慘烈，加上當時平均房貸利率超過6％，房市表現便難以期待。

至於2015年中國股災隔年（2016）買賣移轉棟數僅24.5萬棟，創下歷史低點，則是因房地合一所得稅初上路，重挫房市信心，交易量急速緊縮，不過隔年因諸多區域房價盤整吸引買方回籠，當時並無打房新政，加上資金動能強勁，不動產市場立即谷底回升。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，股災總是財富重分配的時機，有些民眾認為股市重挫可間接衝擊房市，期待搶進房市低點，不過房地產因為變現速度慢，流動性差，往往反應較慢，現階段市場上個別反應也比整體反應明顯，買房除了看大環境外，也要多注意個案環境與條件，才能在危機入市時買到真正具有優勢的好屋，當景氣循環後才能充分獲利。