鹿港、線西閒置廠房也遭濫倒垃圾，已移送偵辦，目前進行證據保留。（林俊凱提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港、線西閒置廠房也遭濫倒垃圾，已移送偵辦，目前進行證據保留。（林俊凱提供／吳敏菁彰化傳真）

民眾黨中彰議員候選人疾呼重視中彰投地區垃圾清運量能不足的問題。（民眾黨彰化縣黨部提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化八卦山脈又被當成垃圾山了，台中市黃金屋環保科技公司近半年內，到處尋覓閒置廠房、偏僻山區濫倒，在台中遭連環爆，惡行還跨界到彰化縣，花壇山區和鹿港鎮和線西鄉閒置廠房也被投訴堆置龐大垃圾，地方要求嚴辦，彰化縣環保局表示，初步統計上百公噸，已依廢棄物清理法，移送彰化地檢署偵辦。

「太誇張了，惡質環保公司假環保之名，到處濫倒垃圾、汙染地方」民眾黨臺中市議員候選人林俊凱揭露黃金屋環保科技有限公司疑惡性倒閉，向客戶預收數個月、半年以上的垃圾清運金後不履行清運後，陸續被爆出，還處心積慮，將垃圾運載到偏荒地帶濫倒，讓人傻眼的是連台中市卡多里樂園舊址也變成垃圾場。

豈料不只台中市遭殃，垃圾也染指彰化，花壇陳姓民眾表示，8月就發現住家附近傳出怪味，在庭院泡個茶，結果被薰昏，決心一探究竟，發現垃圾堆，天天開始巡山，9月25日果然發現載滿垃圾的貨車，馬上連絡村長、通報警方、環保局，警方現場逮捕3名現行犯並扣押1部車輛，依廢棄物清理法依法移送法辦。

民眾黨台中市候選人林俊凱、張仲翹、彰化議議員張雪如和縣議員候選人王孝裕等，11日走訪花壇「垃圾山」，指出該環保科技公司以低價承攬許多廢棄物處理業務，惡性倒閉，還到處濫倒、破壞環境，疾呼政府重視中彰投地區垃圾清運量能不足的問題。

彰化縣環保局稽查科長林三能表示，在7月期間同樣業者也在鹿港、線西廠房堆置龐大垃圾被舉辦查獲，3場總數加起來已經上百噸，已經移送，彰化地檢署偵辦，涉及刑事偵辦，目前進行證據保留，等待偵查告一段落，將依法要求清運、恢復原狀，並依法處以罰款。