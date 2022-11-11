台北市長候選人蔣萬安昨(10)日宣布請辭立委，展現一定要贏的決心！民進黨祕書長林錫耀表示，現任立委投入縣市長選舉的的7位候選人都不會請辭。對此，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清諷刺表示，目前情勢是他跟國民黨參選人張善政對決，所以鄭運鵬絕對不能辭立委參選市長，「否則將會有『兩頭落空』的悲劇發生」！

林錫耀表示，與其在選舉才採取請辭立委的手段，不如正規、好好地，用個人優質條件、好的訴求爭取民眾支持。對此，鄭寶清昨(10)日在臉書質疑，民進黨內不少辭立委參選縣市長的案例，當年的林佳龍、魏明谷都是在選戰過程中宣布辭立委參選，最後也都順利當選市長，「難道他們當時的選擇決定都是不打正規戰的策略性考慮嗎？」

鄭寶清認為，要不要辭立委參選縣市長，原本就是個別候選人的政治判斷與選擇，應該尊重他們衡量民意支持變化的現況，去做理性的評估決定，根本不需要其所屬政黨越俎代庖，幫忙宣布或決定，更不需要用黨的「政治捆綁」模式來做操作，否則就是黨意凌駕民意的威權領導，甚至就是明知大部分的人不會贏得縣市長選舉，而做的政治考量布局，才會藉此方法來加以掩飾內在的心虛情況！

鄭寶清提及，他無黨無派，憑著為桃園市民服務的熱忱及建設大桃園的政治信心與能力，一路往前衝刺，目前的選戰情勢發展，已越來越有逆轉勝的機會，而鄭運鵬雖有蔡總統9次到桃園拉抬造勢，政治聲勢卻逐漸下滑走低，幾乎難有當選的可能機會。鄭寶清批鄭運鵬宛如「扶不起的阿斗」，並認為這只能怪鄭運鵬懶惰成性，疏於問政及服務經營選區所種下的惡果。

鄭寶清諷刺表示，鄭運鵬已難選贏桃園市長，目前情勢就是他跟張善政在對決，「鄭運鵬絕對不能辭立委參選市長，否則將會有『兩頭落空』的悲劇發生！」