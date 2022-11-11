新北市私立竹林中學參加國內兩項重大學科競賽，包括全國高中英語演講比賽、數理及資訊學科能力競賽新北區複賽繳出亮麗成績單，有五位同學分別在新北區複賽中獲得英語演講優勝及化學、地科取得進軍全國賽資格，校方表示，這都是學校採取緊抓語文及科學主軸方針下獲得的斐然成果。

近日國內兩項重大學科競賽─全國高中英語演講比賽、數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，竹林學子不負眾望，再次展現兩大學習主軸的成果，英語演講比賽高二張庭瑀同學榮獲全國僅取十名的優勝，高三邱子珊則獲得佳作，指導老師們在課餘時間陪伴兩位同學不斷練習，磨練發音、寫稿、擴展閱讀領域、強化臺風，讓兩位同學在眾多競爭對手中脫穎而出，為自己精彩學習歷程添加一筆輝煌。

英語演講比賽高二張庭瑀同學榮獲全國僅取十名的優勝，高三邱子珊則獲得佳作。(戴志揚翻攝)

全國高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中，在資訊科、生物科、物理科也都有佳作的表現。(戴志揚翻攝)

全國高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中，在資訊科、生物科、物理科也都有佳作的表現。(戴志揚翻攝)

全國高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中，在資訊科、生物科、物理科也都有佳作的表現。(戴志揚翻攝)

全國高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽中，竹林高三汪姿昀、林采蓁在化學科分別拿下第五及第七名、成瑞祥同學獲地科第六名的佳績，三人均取得全國賽資格；其他資訊科、生物科、物理科也都有佳作的表現。數理及資訊競賽參賽同學都是依據個人興趣，自由報名或教師推薦參加校內培訓社團，經過一段時間培訓、深化領域能力，最後通過甄選代表學校參賽。

『語文培植、科學養成』是竹林學習系統裡緊抓的兩大範疇，在語文領域中培養學生人文素養及品格陶冶，科學領域裡提升同學邏輯思維和實事求是的精神。我們秉持這樣的教育方針，幫助同學在基礎學科中扎根，做為未來學習發展的堅強實力。」竹林中學盧志雄校長充滿信心的向老師們強調學校的決心。

盧志雄校長表示，學校經常辦理活動協助同學探索自己的興趣及激發潛能，更鼓勵孩子參加校內外比賽試探自己的實力並豐富學習歷程。此外，在每一個參賽的過程中，老師們都會加以輔導與協助，以建立孩子們探索知識的熱情並厚植基本能力。今年，學校更辦理「國一新生入學卓越探索營」，希望能提供新北的小六學生試煉的舞台，歡迎家長踴躍幫孩子報名，探索孩子的專才，走進竹林，一同學習。