一名網友說女友下個月就要生產，女友日前卻突然開口要求他的房子要登記在她名下，否則就不結婚，他拒絕後，女友竟暴怒說要告他，讓他見不到孩子並付20年養育費，女友說養孩子20年的費用跟買棟房子差不多，要他好好想想；其他網友笑說「別擔心，小孩還不一定是你的種」。

該網友在臉書「靠北女友2.0」發文表示，他的女友日前已懷孕，預產期就在下個月，但女友這陣子突然要求房子要登記在她名下，不然就不辦結婚，原PO拒絕後，女友就失蹤搞消失，他也不想理對方，後來女友2天後主動出現說，如果原PO仍不妥協、把房子登記在她名下，她就要找律師告原PO。

該名女友說她會向原PO提告，並讓原PO無法見到自己的孩子，還要付20年的贍養費，直到孩子成年，她說養孩子20年的費用跟買棟房子差不多，要原PO自己好好想想，原PO崩潰發文「怎麼辦…我有可能在她生小孩之後把小孩搶過來嗎？」

其他網友留言「會這麼著急的女人，通常表示那個孩子不是你的」、「會玩喔！這年頭生孩子原來還可以這樣喔？那她可以多生幾個，房子就能有好幾套了」、「先驗DNA再來思考下一步，這種只會拿小孩來勒索錢財的女人不值得在一起」、「有小孩就想搶房子是X小」、「先證明孩子是誰的」、「別擔心，小孩還不一定是你的種」。