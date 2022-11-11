美股強勢收漲，亞股全面衝高，日、韓股上漲超過3％，港股漲幅更達到7％，台股在國際股市大漲帶動下，指數高檔震盪，終場站上14000點，以14007.56點作收，上漲503.8點，漲幅3.73％，成交金額3354.15億元。

各大類股全面收漲，電子股在台積電(2330)收盤上漲8.34％，整體電子股漲幅達到4.93％，金融股也展現跌深反彈走勢，富邦金(2881)、國泰金(2882)兩大金控股漲幅逾5％，激勵金融類股指數收漲3.4％，電金合體，帶動台股漲點突破500點，並收在萬四之上。

今天成交金額是今年5月31日以來最大量，台股市場多頭信心歸隊，這周呈現上漲有量、回檔量縮格局，周線拉出將近1000點的(980.85點)長紅棒，周漲幅7.53％。

技術面觀察，日KD雖然進入超買區，不過，周KD低檔交叉向上，月KD低檔開口收斂，台股在日K線連續收紅、量價回溫、短均黃金交叉，大盤站在多方反彈趨勢上，短線回檔整理仍是買點；另外，外資歸隊，融資餘額增加不多，都有利行情延續。而中長線觀察，季線、半年線及年線還是下彎型態，中長線空方格局尚未改變，14500點之上以及半年線位置附近，將是這波反彈壓力所在。