英業達（2356）今舉行法說會，第三季單季EPS為0.49元，累計前三季EPS為1.32元。第三季和前三季毛利率和營益率都優於去年同期，第三季毛利率為5.2%，前三季毛利率為4.7%；第三季營益率1.6%，前三季營益率1.2%。毛利率改善主要受到產品組合優化。第三季單季營收為1424.5億元，季增5%，創今年以來新高。第三季底ROA為3%，ROE為10.9%。展望4Q營收估為小幅季減，接近於2Q水準。

英業達總經理巫永財表示，雖然PC環境仍然挑戰，但明年伺服器和智慧裝置都將維持正成長，英業達明年整體營收也會是維持正成長。高毛利產品會朝持續增加方向努力。

英業達今年第三季的毛利率達5.2%，主要是PC產品占比首度低於5成，而高單價產品占比拉高到4成。公司預估庫存在未來6個月會持續下降，目前庫存天數為45天。

巫永財表示，全球CSP（雲端服務供應商）明年2位數成長，英業達在CSP的營運也會維持和業界相當的動能。