台東縣成功鎮台11線111公里的里程牌今天湧入大批人潮。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮台11線111公里的里程牌今天湧入大批人潮，等待拍照打卡，遊客開心的說，「就是要等這一刻」，錯過得再等千年了，就連台東警察局成功分局也派員也趕到現場交通管制。

民眾將每年的11月11日視為「光棍節」，有人選擇在今日脫離單身，也有人選擇購物。位於成功鎮台11線的111公里的里程牌，吸引路過遊客拍照，逐漸成為打卡景點。

今天是111年11月11日7個數字1，被喻為「超級光棍節」，就連鄰近的東河鄉泰源國小學生們也到戶外教學，孩子們說著要一鳴驚人、一飛衝天、一馬當先，把所有與「一」的相關成語都念過。

道路兩旁都是等著拍照的民眾，有機車、重機騎士，也有遊覽車停下讓客人拍照。來自高雄郭姓遊客說，特別等到11時11分拍照，多了4個1，「就等這一刻」單身也可過得很快樂。也有民眾嘗試許願，劉姓遊客說「不知道光棍節是否能許願，但有許就有希望」，民眾開心表示，「錯過了今天，就要等民國1111年11月11日」。