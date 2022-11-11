桃園市府推動亞洲·矽谷計畫，斥資49億8900萬元欲建置亞洲·矽谷創新研發中心基地，基地面積為3萬8139平方公尺，規畫地下2層、地上8層及18層的雙塔建物，分別為服務中心棟及研發中心棟，預計年底開工，今天舉行新建工程發表評選結果，公布根基營造股份有限公司將與市府共同打造亞洲矽谷創新研發中心，以2026年竣工為目標。

副市長李憲明表示，桃園積極發展城市治理智慧化，曾榮獲國際組織「智慧城市論壇」頒發的世界第一智慧城市首獎（TOP1），這展現出桃園推動智慧城市成果，而市府擇定青埔地區建置亞洲·矽谷創新研發中心，經過嚴格的評選後公布由根基營造股份有限公司獲最有利標第1名廠商。

新工處指出，亞洲·矽谷創新研發中心新建工程內部規畫有企業及產業辦公室、公益設施、多功能會議中心、展示空間、複合式商場、大廳及公共服務空間等用途，以航空飛機跑道為園區主軸，串聯自然、文化和創新科技形成主軸清楚的矽谷園區設計，配合智慧物聯網以智慧辦公、智慧生活、智慧環境、智慧節能、智慧維運、智慧資料等6大理念，並以循環營建、經濟租賃模式、共享經濟、資通訊廢棄物再造，帶動園區的研發創新能量。

市府說，近年來新興的物聯網、人工智慧、資通科技等產業迅速崛起，桃園自升格以來積極推動重大建設、智慧城市發展，尤其青埔地區因地理位置緊鄰機場，可結合桃園自身航太產業重鎮，擁有發展優勢，能輔以捷運及高鐵等便捷交通環境，快速連結新竹、內湖科學園區，讓桃園形塑成國際智慧城市。