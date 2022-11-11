位於長三角北翼，江蘇省北部的宿遷市，簡稱宿，是長三角北翼區域性綜合交通樞紐，地處徐州、連雲港、淮安中心地帶，是江蘇省沿海地區向中西部輻射的重要門戶城市，宿遷是西楚霸王項羽的故鄉，有著5000多年的文明史和2700多年的建城史，曾是鐘吾國都城，歷史悠久，人文薈萃，素有「華夏文明之脈、江蘇文明之根、楚漢文化之魂」之稱 。宿遷是酒文化的發源地之一，有中國白酒之都稱號，洋河、雙溝兩大名酒出產於此。宿遷坐擁駱馬湖、洪澤湖兩大淡水湖，大運河、古黃河、淮沭新河等眾多河流鑲嵌其間。乾隆皇帝六下江南五次駐蹕於此，讚歎宿遷為「第一江山春好處」 。而其中泗陽縣，更是古稱淮陽、桃源，泗陽古今名片是「泗水古都、美酒之都、林海綠都」， 有著5000年的文明史和2200多年的建城史。泗陽縣更為大陸地區唯一的「楊樹之鄉」 。優越的地理環境及讓來自臺灣臺北的歐誠華在此創業，不單單是追尋自己的夢想，更是承載著家族的希望。

李惠卿認為兩岸青年合作創業的方式，是臺青在大陸創業較易成功的路徑之一，優勢能夠相互補強。（圖／林洛安）

緣分，是一種很奇妙的東西，因為一個臺灣朋友，李惠卿與下相裏結緣，因為下相裏這個專案，她與宿遷結緣。宿遷是一座有溫度的城市，消解了李惠卿初來乍到的陌生感，工作的需要，也加快了她瞭解宿遷的速度。李惠卿從事文創文旅產業的專案，跟文化是息息相關的，所以她常常都會在空閒時間裏去宿遷到處走走看看，探索宿遷的美食美景。宿遷的文化底蘊比較厚重，李惠卿很看好宿遷文創文旅行業的前景，宿遷也是一個很適合創業的城市，所以她萌生了在這裏紮根創業的想法。米堡文旅是李惠卿的第一個創業專案，也是她在宿遷實現夢想的第一步。

米堡是一家臺青與大陸青年共同創辦的企業， 大家在一起共事時有很多共鳴，也少不了分歧。因為大家都想共同地把米堡文旅專案往前推進，所以李惠卿和同事們都是坐下來一起商量，耐心解決這些分歧，對遇到的困難和挑戰進行積極化解，共同奮鬥達成目標，在這個過程中大家的感情也更加深厚了。除了是米堡的創始人外，李惠卿去年接任了宿遷臺協青年會主委一職，從「追夢人」變成「擺渡人」，致力於協助更多臺灣青年留宿施展才華，就業創業。在宿遷創業這2年多，李惠卿也積累了自己的經驗：一定要全身心的投入，最重要的是要接地氣，入鄉隨俗，去主動適應環境。兩岸青年合作創業的方式，是臺青在宿遷創業較易成功的路徑之一，臺灣青年的謹慎行事與宿遷青年對市場的熟悉及宏大的企圖心是很互補的，而「腳踏實地，努力奮鬥」也正是現在兩岸年輕人最好的寫照。