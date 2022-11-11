位於長三角北翼，江蘇省北部的宿遷市，簡稱宿，是長三角北翼區域性綜合交通樞紐，地處徐州、連雲港、淮安中心地帶，是江蘇省沿海地區向中西部輻射的重要門戶城市，宿遷是西楚霸王項羽的故鄉，有著5000多年的文明史和2700多年的建城史，曾是鐘吾國都城，歷史悠久，人文薈萃，素有「華夏文明之脈、江蘇文明之根、楚漢文化之魂」之稱 。宿遷是酒文化的發源地之一，有中國白酒之都稱號，洋河、雙溝兩大名酒出產於此。宿遷坐擁駱馬湖、洪澤湖兩大淡水湖，大運河、古黃河、淮沭新河等眾多河流鑲嵌其間。乾隆皇帝六下江南五次駐蹕於此，讚歎宿遷為「第一江山春好處」 。而其中泗陽縣，更是古稱淮陽、桃源，泗陽古今名片是「泗水古都、美酒之都、林海綠都」， 有著5000年的文明史和2200多年的建城史。泗陽縣更為大陸地區唯一的「楊樹之鄉」 。優越的地理環境及讓來自台灣台北的歐誠華在此創業，不單單是追尋自己的夢想，更是承載著家族的希望。

歐誠華每天早出晚歸，他懷揣著夢想打拼，他想把父輩們留下的工廠經營好；更想在大陸實現自己的人生價值。（圖／林洛安）

出生於1983年的他，從他有印象以來，因為家族發展的原因，就時常能吃到大陸的美食，在熟悉的味道裏，他對大陸，有了很深的印象。畢業後，歐誠華來到上海工作，他除了驚歎大陸經濟的發展速度。但也由於上海市整體產業結構發展的調整，2016年，歐誠華家的企業遇到了危機，是將工廠整體搬遷，還是撤資回臺，成了擺在他們面前的最大難題。經過家族商議後，他們決定留下來了，但另外一個難題便是那要遷廠去那裡，於是歐誠華便開始四處尋找建廠新址，在一次偶然的機會中，就是宿遷泗陽縣的那句「一切為了客商，為了客商一切」的話語，讓他下定決心，要去看看。經過一番的實地考察後，他們決議將工廠遷往泗陽縣，開啟一段歐誠華與這座城市的緣分。

剛開始建廠的那段時間，歐誠華每天早出晚歸，對於他來說，身上承載了太多的希望，他懷揣著夢想打拼，他想把父輩們留下的工廠經營好；更想在大陸實現自己的人生價值。現如今，歐誠華的事業日漸穩定，但他開拓市場、壯大企業的腳步從未停歇。在不斷研究提高工藝技術和水準的同時，他還想盡辦法，開發新客源。創業這段期間，歐誠華也不是一個人在戰鬥，在經歷了一天的疲憊後，回到家裏，妻子總會做好飯菜等著他。歐誠華在泗陽成家、立業、生子。每當閒暇時分，他還會去茶社，跟泗陽的朋友聚一聚，聊聊遠在臺灣的父母要來大陸養老的計畫，也聊聊跟他一起留下來的臺灣朋友們現在的發展狀況。

上世紀90年代，第一代臺灣人紛紛選擇來大陸創業，現如今，他們的第二代也留了下來。而他們這些青年們也由原來的一名「傾聽者」變成了現在的「講述者」。他們把家安在大陸，在這裏成家立業、實現夢想。或許一開始，他們只把自己當成了過客，但慢慢地，這裏已經成了他們的家園。兜兜轉轉，幾十年過去，臺灣的這些「異鄉客」已然成了「本地人」！