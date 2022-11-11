國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天宣布辭去立委，展現破釜沈舟的決心，無黨籍的黃珊珊隨後臉書則貼出與前行政院長孫運璿合照，民進黨陳時中今受訪表示，有搶深藍選票的意味；對於蔣萬安辭立委，他諷，「他本來就功能不彰，辭了以後大概也沒有什麼影響」。

陳時中今赴新北投市場、金龍市場掃街拜票，並受訪；對於黃珊珊臉書推崇孫運璿，陳時中說，孫運璿院長是長期大家覺得非常適任的一位行政院院長。「她對他有崇拜那不足為奇，當然也有搶深藍選票的意味」。

對於蔣萬安請辭立委，陳時中說，蔣委員大概選情上面覺得有壓力，所以想要這樣做一個動作，是不是對選情有影響，有待後續的觀察。

由於陳時中昨日與前副總統陳建仁直播表示，選舉期間應該是政治人物最謙卑的時候，可是蔣萬安還沒當選就會作亂，一旦取得權力之後更是可怕。

陳時中今天表示，選舉的時候候選人是跟大家拜託，也是應該相對最謙卑的時候，那如果沒有權力都會一直作亂，有權力就更會亂來，這是他所擔憂的地方。

對於蔣萬安請辭，但國民黨立委的許淑華、林為洲立委沒有跟進，陳時中說，「他辭那個位子，他本來就功能不彰，所以辭了以後大概也沒有什麼影響。對立法院看起來也沒有影響啊」。