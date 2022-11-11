新竹市鹽水公園位於香山，周邊有圖書館、籃球場、觀海長廊，並由豎琴橋串聯17公里自行車道。睽違近20年，新竹市政府首次大規模改造鹽水公園，11日舉辦開工動土典禮，預計將於明年暑假完工，完工後盼能提供里民更舒適的日常活動空間，並成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。

鹽水公園緊鄰17公里著名景點「豎琴橋」，因造型獨特，長期以來都是攝影愛好者與遊客拍照打卡的熱門景點，但由於缺乏停留點，遊客大多只能匆匆路過，無法好好欣賞美景。因此，市府欲打造鹽水公園觀海長廊，結合豎琴橋原有的賞夕平台，提供當地居民與旅客更多停留空間，可欣賞豎琴橋景觀，以及西濱日落、濕地生態。

副市長李世珍在11日開工典禮上說，過去鹽水公園戶外活動以廟宇祭祀、豎琴橋戶外觀景為主，未來規畫戶外活動展演空間，使豎琴橋景觀能與展演活動相互連結，公園內部則移除使用率較低的老舊遊具，改以地景式遊具提供孩童玩樂，並改善道路鋪面、植栽及照明等設施，提供市民更舒適的休憩場所。

市府城銷處也說明，這次改造內容將改善鹽水公園內路面不平整的情況，並在公園中設立展演舞台，保留草皮提供民眾展演活動使用，另因應當地太陽西曬情形，特別新增植栽，提供居民遮陰乘涼處。

此外，市府也與當地居民溝通，蒐集里民意見後，也設計出連接豎琴橋的觀海長廊，減少水泥建築體，並增加綠化景觀植栽，另新增共融、地景式遊具，將遊具放置於更靠近圖書館的地區，讓孩子們遊玩時有更充足的安全照護。

市府指出，過去7年多來，市府持續結合在地資源，活化公園綠地使用率，進擊的公園1.0已完成23座公園，而目前「進擊的公園2.0」計畫也已完成5座公園改造，這次鹽水公園景觀環境改善，是繼興南公園及和平公園完工啟用後，再度進行大規模公園改造。