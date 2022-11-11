深田詠美侃侃而談自己踏入AV界的初衷。（孫伊萱攝）

日本AV女優深田詠美今（11日）以代言人的身分來台宣傳「AV＋ 」，呼籲粉絲支持A片，首登寶島，深田詠美說：「第一次和媒體見面，昨晚興奮到睡不著，私下來過台灣2次，之前有去逛過九份很喜歡，昨天也去夜市吃了雞排、臭豆腐、蚵仔煎和豬血糕，也有被男粉絲認出來」。

聊到自己踏入AV界的初衷，深田詠美說，當初其實是為了變美需要一些資金，給目前的自己打幾分？她笑說：「我對我自己現在百分之百滿意，還能有多餘的錢能夠做保養。」並表示每次在拍攝時都很樂在其中，因為日本工作人員都相當風趣的，「其實日本很在意工作環境，現場工作人員都很在意女優拍攝的狀態，還會先炒熱氣氛」。

被問到拍攝AV最有成就感的時刻，深田詠美笑說在跟男優演床戲時，看到男優很舒服的表情，會有一種征服感，她笑說：「有時候因為怕攝的關係要S一點，但我自己比較是M屬性。」還不忘補充，在業界男優不可能會對女優瘋狂抓奶，除非是劇情需求，不然這是不可能發生的事。而平常交手過的業界男優大多固定那10幾個人，「我可以確定跟他們肯定做了超過1000次」。

至於拍攝時曾感到最反感的時刻，深田詠美透露，曾因為工時太長，讓他非常疲憊，「AV攝影是早上8點到晚上10點，有些導演對畫面很要求，有曾經拍到隔天凌晨4點，對於這樣比較要求的導演，會覺得比較累，因為睡眠不足」。還驚曝，自己最高紀錄一個月拍25支，持續了3個月，大概產出75支影片。

最後，被問到是否有因疫情影響到拍攝工作，深田詠美表示，因自己有片商專屬續約，所以不怕沒片拍，並不會受到疫情影響，加上片場嚴格執行量體溫，早晚各一次，因此相當安全。