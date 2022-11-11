選戰進入倒數階段，民進黨新北市長林佳龍日前因確診無法親自向選民拜票，而昨(10日)正式解除自主健康管理後，則是到市場跟市民朋友見面互動，令他感動的是，許久不見的鄉親，仍熱情不減的在沿途歡迎！

林佳龍透露自己已經備好體力，要把沒走到的行程，加速補回，昨一早就與市議員陳啟能、李余典、李倩萍、議員候選人邱婷蔚、顏蔚慈、彭佳芸 團隊一起來到三重力行市場，向各位攤商老闆、採買民眾懇託支持，能夠與戰友並肩、和鄉親近距離交流，感到非常開心。

林佳龍分享，最感動的是，是許久不見的鄉親，仍熱情不減的在沿途歡迎，還有攤商貼心準備楊桃汁要幫忙打氣，除了謝謝大家的支持，也要感謝這段期間代替掃街拜票的強大分身，維持強盛的勝選氣勢。

在最後的半個月，林佳龍強調，會把握時間與機會，全力衝刺、衝出高票，和各區的強棒議員候選人們相互拉抬，年底力拚翻轉新北！