盧秀燕競選總部11日公布盧首波競選廣告，影片透過媽媽讀繪本的視角，帶出盧秀燕過去4年多項施政成績。(盧秀燕競總提供／林欣儀台中傳真)

國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部11日公布盧首波競選廣告，影片透過媽媽讀繪本的視角，帶出盧秀燕過去4年多項施政成績，最後以「你我一起創造的幸福城市」為主軸，並寫著大大「未完，待續」，留下拚連任伏筆。

盧秀燕首支競選形象影片公布記者會，是由競選總幹事楊瓊瓔、吳瓊華與黃健豪主持，競選團隊將總部布置得宛如幼兒園教室，吳瓊華則化身為媽媽帶著孩子讀繪本，透過閱讀「台中的故事書」呈現出盧秀燕9大政績，也展現燕子總部的溫馨氛圍。

影片開頭則是媽媽為孩子說床前故事，逐漸帶出盧秀燕施政成績，其中包括大智路打通、公托公幼親子館倍增、打造美樂地公園及推動市民限定的雙十公車、捷運開通、台中首創的國民暨兒童運動中心等。長達1分多鐘的影片呈現母女情感的溫馨氣氛，更強調盧秀燕「媽媽市長」暖心形象。

楊瓊瓔表示，在記者會上吳瓊華讀繪本、與孩子互動過程中，許多孩子都能說出台中這幾年的改變；盧秀燕身為媽媽市長，能體恤青年家庭的經營難處，也因此，她將囤房稅稅收用在青年身上，將提供新手爸媽租屋補貼，並照顧婦幼與長輩，推動宜居幸福城市。