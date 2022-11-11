屏東縣自來水普及率全台最低，屏東縣長潘孟安上任後，將提升供水普及率列為重要施政目標，如今8年過去，自來水普及率從47.7％，今年底可望達到65.5％，供水戶數增加4萬8556戶，正邁開腳步、迎頭趕上。

潘孟安表示，屏東縣因地下水豐沛，使得多數人長期使用淺層地下水，但水質不如以往亦未定期檢驗，因此建構自來水管線刻不容緩。但要改變民眾長期使用習慣並不容易，推縣府團隊透過邀集鄉鎮市公所召開研商推動會議，下鄉辦理說明會，持續不斷宣導民眾踴躍申請，以提升用水品質及生活環境。

在推動自來水過程亦積極協助排除困難，協尋水源及淨水場用地，以及配合免收路修費，更要求中央於屏東須成立專責單位，為屏東地區自來水建設提供更便捷服務。

根據統計，近8年來水利署核定屏縣辦理自來水延管工程補助共有208件，核定經費約40.38億元，核定自來水用戶設備外線補助5.18億元，其中，縣府編列縣自籌配合款約1.3億元，就是希望傾一切行政資源提升民眾用水安全。

台水董事長胡南澤說，屏東縣自來水普及率自潘縣長上任起，已提升16.31％，增加逾4.8萬自來水供水戶、供水人數更是增加超過10萬人。

不過潘孟安也直言，還有很大努力空間，雖然無法全鄉各村里一次到位，但縣府將持續努力、持續爭取經費、持續督促要求台水公司，使供水普及率繼續上升，讓民眾能享有基本用水權益，維護民眾用水安全。