台北凱達「閃耀耶誕」住房專案每晚最低2388元起，12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾。(台北凱達大飯店提供)

板橋凱撒與台灣香料品牌「小草作」聯手推「醉暖耶誕城」住房專案，入住指定房型可獲贈「小草作」製作的耶誕暖心組。(板橋凱撒大飯店提供)

台北凱達大飯店「周年慶五重奏」，續住一晚加5元的優惠已售罄，高CP值打中民眾的心。(台北凱達大飯店提供)

11／12舉辦的「台日音樂文化祭」，邀請世界大賽的日本冠軍樂師葛西頼之、相澤裕斗演出。(台北凱達大飯店提供)

板橋凱撒大飯店位在新板中心特區，距離雪白耶誕城步行3分鐘即可抵達。(板橋凱撒大飯店提供)

萬眾矚目的「新北歡樂耶誕城」今(11)日開跑，享地利之便的板橋凱撒和台北凱達紛紛推出耶誕同歡優惠，精緻雙人房最低只要2388元起，堪稱歡樂耶誕城最高CP值住宿。板橋凱撒則是與台灣在地香料品牌「小草作」聯手推出12月限定「醉暖耶誕城」住房專案，入住指定房型可獲贈「小草作」紅酒香料包、紅酒及義式肉桂脆的耶誕暖心組。

今年的「新北歡樂耶誕城」是疫情趨緩後新北市的第一個大型戶外盛典，新北市府特別與迪士尼、皮克斯攜手，還把北歐雪國耶誕搬到新北市，耶誕城不但有迪士尼限定主題的雙主燈區，還有如極光般閃耀的光雕秀與夢幻雪花紛飛，讓人彷彿踏入奇幻的冬之國度，還沒正式起跑已經備受矚目。

台北凱達大飯店甫於上個月底推出「周年慶五重奏」歡度生日，續住一晚加5元的優惠已經售罄，高CP值打中民眾的心。瞄準新北耶誕城商機，距離「新北歡樂耶誕城」車程15分鐘的台北凱達大飯店也於此時應景推出「閃耀耶誕」住房專案，精緻雙人房每晚只要2388元起，不含早餐，假日只需加價1000元，暖心價要挑戰耶誕城最高CP值住宿。12月30日前每房再贈送派對零食組與網美必備的發光造型頭飾，讓大家裝扮閃亮亮的前往耶誕城拍好拍滿。業者表示：「訂購套房房型再送百宴自助餐點心坊特製甜點禮盒。」

此外，台北市重大祭典之一的「青山王祭」系列活動也在萬華區熱鬧登場，青山宮暗訪暨遶境前夕(11／12)舉辦盛大的「台日音樂文化祭」，邀請世界大賽的冠軍樂師葛西頼之、相澤裕斗來台演出，他們將用日本青森傳統樂器「津輕三味線」，為聽眾帶來充滿跨界魅力的音樂盛宴，加上會後絢麗的無人機百萬煙火秀，令人期待。而一向支持萬華在地活動與文化的台北凱達大飯店，也特別邀請了葛西頼之、相澤裕斗這兩位冠軍樂師於今(11)日下午4點到飯店大廳做快閃表演，讓住宿與用餐的客人搶先聆聽，近距離感受日本津輕三味線的迷人樂音。

位在新板中心特區、距離雪白耶誕城步行3分鐘的板橋凱撒大飯店迎接佳節，特邀台灣香料品牌「小草作」聯手推出12月份限定「醉暖耶誕城」住房專案，即日起至2023／1／2止，入住每晚4200元豪華客房，業者加贈耶誕暖心組1組，含「小草作」紅酒香料包、紅酒及義式肉桂脆餅，還可享用27樓Happy Hour及隔日活力自助早餐。

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