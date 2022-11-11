特技演員陳竹音今年2月表示願意放棄中華民國國籍與台灣健保權利，入籍大陸生活，8月時她罹患子宮內膜癌，幸好在當地開刀後狀況良好，近日她回診做無麻醉子宮鏡手術，大陸網友好奇她花了多少錢，她表示因加入了廈門的職工醫保，自費僅595元人民幣（約2626元台幣），今(11日)也是她的生日，她稍早寫下自己的心聲，透露今年生日特別踏實，「祝我生日快樂，我現在可以說，我很快樂滿足而且再也不焦慮了」。

陳竹音年輕就讀台大畢業，今年初她表示要放棄中華民國戶籍與台灣健保權利，遷往大陸定居，引來陸委會副主委兼發言人邱垂正回應將依法註銷陳竹音的戶籍，陳竹音也回4字：「求之不得」。今年2月22日她宣布和武校的老公結婚，成為大陸媳婦，網友也獻上祝福。

陳竹音曬出自己的醫療收據。（圖／翻攝自台大學姐陳竹音微博）

沒想到8月時陳竹音拋出噩耗，被醫生證實罹患子宮內膜癌，但不久後就手術成功，本月8日她回診做子宮鏡檢查，她說自己選擇不麻醉，短短20分鐘就做完手術，「我看見灰白白底下有黑點點的部位。畫面中被醫生操作剪刀一剪一剪，把內膜剪開把有黑點點的肉一點點剪去。被剪去的肉又隨著鹽水流走。此時醫生問我：「你不痛嗎？我說：不痛」，她更進一步說：「我沒說我是個動作演員，痛對我來說就是工作的一部分。不怕痛是我的本事」。

之後，陳竹音曬出醫療收據，感慨說：「真的感謝醫保。我加入了廈門的職工醫保每三個月一次的宮腔鏡我自願選擇無麻醉。醫保報銷完自費竟然才人民幣595。比我為了來上海看病住了兩天酒店還便宜。現在回鹽城啦」。今她再分享生日感想，直言：「今年的生日心情特別踏實，回想起去年的生日願望，自己做到了，我再也不受壓迫，再也不軟弱無力」。

陳竹音說：「我們原可以不必這麼活著，我們原可以活得更像自己，更自由更美麗，追求自己想要實踐的人生，總之，每個人的造化不同，我是跳脫出來了。」她開心現在擁有完全自由的時間和獨立的生活，「而且在這塊美好的大地上，有無止盡可探索的美麗與生命的奇蹟」，如今的她感到滿足，再也不焦慮了。