路透社報導，數位美國聯邦海關官員和產業消息來源指出，根據一項基於奴工疑慮而禁止中國新疆地區產品進口的新法律，自6月以來，已有超過1,000批價值數億美元的太陽能組件被擋下堆放在美國港口。

報導指出，被沒收的量之高，顯示這個旨在就新疆維吾爾族集中營向北京施壓的政策，恐將拖慢拜登政府為應對氣候變化而推動美國電力部門脫碳的腳步。

美國海關和邊境保護局向路透社證實，從6月21日《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Protection Act）生效到10月25日這段期間，該局扣押1,053批太陽能設備，而這些貨物全都尚未發還。

該機關表示，基於保護商業機密的聯邦法律，該機關不會透露製造商，或提供與這些太陽能設備數量相關的細節。

不過，有三名產業消息人士透露，被扣押的產品包括太陽能板和多晶矽太陽能電池，發電量可能高達1GW，主要的中國製造商為隆基綠能科技、天合光能和晶科能源。

隆基、天合光能加上晶科，通常占美國太陽能板供應的三分之一。產業消息人士表示，因為擔心更多貨物遭到扣留，這些公司已經暫停向美國出貨。

晶科對此表示，公司將配合美國海關和邊境保護局調查，以證明其供應的產品與強制勞動無關，也有信心這些貨物將獲准進口。

此時正值拜登政府積極推動美國經濟脫碳，並將實施促進清潔能源技術的《降低通膨法案》（IRA）之際，這樣的供應瓶頸無疑是美國太陽能發展的一大挑戰。

根據美國清潔能源協會所做的調查，第三季美國的太陽能安裝量大減23%，近23GW的太陽能項目遭到推遲，主要就是因為無法取得太陽能板。該協會呼籲拜登政府盡快簡化進口審查程序。

美國海關表示不會對這些貨物扣留的時間發表評論，也不會說明他們何時能被發還或被退回，發言人表示，最終這些問題都取決於進口商能以多快速度補足文件。